В Волжском районе обнаружили мигрантов, которые работали без патентов

В ходе операции "Нелегал — 2025" на территории одного из предприятий по ремонту спецтехники в Волжском районе были выявлены иностранцы, работающие мастерами по ремонту без соответствующих патентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
За незаконное использование труда иностранных работников работодателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 750 тыс. рублей.
Кроме того, на территории строящегося коттеджного поселка в Красноярском районе управлением по вопросам миграции при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии были проведены проверочные мероприятия соблюдения миграционного законодательства. В ходе проверки выявили 24 иностранных гражданина, 10 из которых незаконно осуществляли трудовую деятельность. Указанные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством. В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателей данных иностранных граждан.