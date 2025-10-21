В Волжском районе обнаружили мигрантов, которые работали без патентов

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе операции "Нелегал — 2025" на территории одного из предприятий по ремонту спецтехники в Волжском районе были выявлены иностранцы, работающие мастерами по ремонту без соответствующих патентов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области