В Тольятти в ДТП пострадал 11-летний подросток

В воскресенье, 7 сентября, в Автозаводском районе Тольятти в автоаварии пострадал 11-летний пассажир, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 21:05 48-летний водитель Lada Vesta в районе дома № 101 по ул. Борковской не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-21093 под управлением 34-летнего водителя.

На месте ДТП телесные повреждения получил 11-летний пассажир ВАЗ-21093. Несовершеннолетний доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение.