Два человека погибли при столкновении "Газели" и фуры в Самарской области

В понедельник, 8 сентября, в Камышлинском районе Самарской области два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:40 50-летний водитель ГАЗ на 1175 км трассы М-5 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Sitrak под управлением 27-летнего мужчины.

В результате водитель и пассажир ГАЗа погибли на месте.

"Поволжуправтодор" сообщает, что в связи с аварией затруднено движение на этом участке, действует реверс.