MAX — новая официальная площадка диалога между властью и обществом

За две недели в национальном мессенджере MAX появились ведущие государственные паблики. 7 сентября в MAX появился официальный канал президента РФ Владимира Путина "Кремль. Новости", а 10 сентября начал работу официальный канал правительства России.
Тренд на создание безопасной и суверенной цифровой среды для взаимодействия государства и граждан был поддержан и на уровне Самарской области. С сентября в MAXе появились госпаблики губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и правительства Самарской области. Сейчас канал губернатора Вячеслава Федорищева входит в топ-5 по количеству подписчиков в национальном мессенджере среди глав регионов. "MAX — это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно", — отметил губернатор.
Напомним, госпаблики — это официальные, верифицированные каналы органов власти, созданные для быстрого, безопасного и прямого информирования граждан. Госпаблики — современный этап в цифровизации госуправления, обеспечивающий достоверность информации, ее безопасность, оперативность и удобство.
Подписывайтесь на госпаблики Самарской области и получайте оперативную и проверенную информацию в национальном мессенджере MAX и в социальной сети ВКонтакте.
