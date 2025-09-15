16+
MAX — новая официальная площадка диалога между властью и обществом Избирком опубликовал предварительные данные о явке на выборах в Самаре Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самары с Днем города В Самарской области подвели итоги второго дня голосования Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано

Власть и политика

MAX — новая официальная площадка диалога между властью и обществом

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За две недели в национальном мессенджере MAX появились ведущие государственные паблики. 7 сентября в MAX появился официальный канал президента РФ Владимира Путина "Кремль. Новости", а 10 сентября начал работу официальный канал правительства России.

Тренд на создание безопасной и суверенной цифровой среды для взаимодействия государства и граждан был поддержан и на уровне Самарской области. С сентября в MAXе появились госпаблики губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и правительства Самарской области. Сейчас канал губернатора Вячеслава Федорищева входит в топ-5 по количеству подписчиков в национальном мессенджере среди глав регионов. "MAX — это мессенджер, который позволяет нам всем общаться безопасно", — отметил губернатор.

Напомним, госпаблики — это официальные, верифицированные каналы органов власти, созданные для быстрого, безопасного и прямого информирования граждан. Госпаблики — современный этап в цифровизации госуправления, обеспечивающий достоверность информации, ее безопасность, оперативность и удобство.

Подписывайтесь на госпаблики Самарской области и получайте оперативную и проверенную информацию в национальном мессенджере MAX и в социальной сети ВКонтакте.

Последние комментарии

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

