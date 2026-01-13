Суд вынес приговор адвокату, заказавшему жену, и 28 его подельникам в "обнале"

История адвоката из Тольятти Михаила Артюхова началась еще несколько лет назад. Его арестовали в 2019 году. Тогда стало известно, что он заказал убийство своей бывшей гражданской жены Марины Горшковой. К счастью для женщины, киллер сдал юриста.

Причиной "заказа" называлось то, что предполагаемая жертва Марина Горшкова вместе со своим новым сожителем Геннадием Каларашем задолжали фирме Артюхова более 10 млн рублей. Заявление в полицию киллер писать не стал, но рассказал обо всем Каларашу и Горшковой и настоял, чтобы заявление написали они. Защита Артюхова приговор обжаловала.

Параллельно Артюхову вменили в вину организацию преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег.

По данным региональной прокуратуры, преступники действовали в Тольятти с мая 2017 г. по июль 2019 г. под руководством адвоката коллегии адвокатов "Защитник".

"Не позднее 2017 г. для совершения преступлений фигурант, являющийся на тот момент адвокатом, создал преступное сообщество, разработал его структуру, а также план совершения преступлений. В течение нескольких лет в состав преступной организации, входили не менее чем 29 жителей Самарской области. В результате незаконной банковской деятельности этих лиц на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступило не менее 1,8 млрд руб., а члены ОПГ получили незаконный доход - не менее 150 млн рублей. Полученные от незаконной деятельности средства (не менее 50 млн руб.) они направили на строительство зданий в Тольятти для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Эти объекты недвижимости впоследствии также зарегистрировали на организацию, аффилированную адвокату", - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Следователи провели более 110 осмотров, обысков и выемок, свыше 180 осмотров предметов, 15 судебных экспертиз, допросили более 100 свидетелей, изучили более 500 выписок о движении денег по расчетным счетам.

Фигурантам вменили обвинения по ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере"), п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере").

Как сообщили в СУ СКР по Самарской области, суд назначил обвиняемым в зависимости от их ролей от трех до 19 лет колонии общего режима.