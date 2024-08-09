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Суды Происшествия

Защита адвоката Михаила Артюхова подала жалобу на приговор

ТОЛЬЯТТИ. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защита тольяттинского адвоката Михаила Артюхова подала апелляционную жалобу на приговор, которым их подзащитному назначено наказание шесть лет строгого режима за приготовление убийства по найму.

Напомним, с лета 2019 г. Артюхова подозревают в организации заказного убийства бывшей сожительницы. Все эти годы мужчина отрицал свою вину, а защитники добивались его полного оправдания.

Обращаясь в вышестоящую инстанцию, адвокаты настаивают, что в ходе предварительного и судебного следствия были допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, что с учетом их системности и множественности должно повлечь отмену приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных.

Защитники указывают, что вердикт по делу постановлен незаконным составом суда присяжных. Двое из этой коллегии попали в нее, несмотря на то, что не состояли в списках кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Тольятти на 2022–2025 годы.

Кроме этого, в жалобе перечислены многократные случаи нарушения в суде принципа состязательности и равноправия сторон, что повлекло нарушение права подсудимого на защиту.

Например, по словам адвокатов, председательствующая вынесла отказ на ходатайство Артюхова допустить в процесс в качестве общественного защитника его жену. Федеральный судья Александра Винтер мотивировала это тем, что женщина может быть допрошена как свидетель. Однако ни в списке свидетелей защиты, ни в списке свидетелей обвинения супруга подсудимого не значилась, по делу не допрашивалась, так как не была непосредственным свидетелем событий, исследовавшихся присяжными.

"В ходе отбора присяжных председательствующая в присутствии кандидатов в заседатели, среди которых была и женщина, впоследствии участвовавшая в вынесении вердикт по делу, озвучивала сведения о мере пресечения Артюхову по другому уголовному делу в отношении него, о его судимостях, о наличии статуса адвоката, об образовании, — отмечает адвокат Андрей Карномазов. - Хотя в силу требований УПК запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого".

Выступая в прениях государственный обвинитель высказывал риторические вопросы и фразы, направленные на формирование негативного образа подсудимого. Например: "Заинтересованное лицо — это, конечно, подсудимый, которому предстоит понести ответственность за совершенное преступление".

По мнению адвоката Романа Гизятова, подобного рода заявления носят процессуальный характер, недопустимый для суда с участием присяжных заседателей.

К тому же после получения ответа, что гособвинитель Домникова В.А. не принимала участия в судебных заседаниях 6 и 7 июня 2024 г. в связи с занятостью в других процессах, у стороны защиты возникают объективные сомнения в истинности причин срыва и неявки в суд гособвинителей в эти дни. "Иного объяснения, как намерения искусственно создать повод для переноса вердикта на более позднюю дату с целью непроцессуального воздействия на присяжных заседателей, сторона защиты не находит", — отмечается в жалобе.

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