Защита адвоката Михаила Артюхова подала жалобу на приговор

Защита тольяттинского адвоката Михаила Артюхова подала апелляционную жалобу на приговор, которым их подзащитному назначено наказание шесть лет строгого режима за приготовление убийства по найму.

Напомним, с лета 2019 г. Артюхова подозревают в организации заказного убийства бывшей сожительницы. Все эти годы мужчина отрицал свою вину, а защитники добивались его полного оправдания.

Обращаясь в вышестоящую инстанцию, адвокаты настаивают, что в ходе предварительного и судебного следствия были допущены существенные нарушения норм уголовно-процессуального закона, что с учетом их системности и множественности должно повлечь отмену приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных.

Защитники указывают, что вердикт по делу постановлен незаконным составом суда присяжных. Двое из этой коллегии попали в нее, несмотря на то, что не состояли в списках кандидатов в присяжные заседатели для районных судов Тольятти на 2022–2025 годы.

Кроме этого, в жалобе перечислены многократные случаи нарушения в суде принципа состязательности и равноправия сторон, что повлекло нарушение права подсудимого на защиту.

Например, по словам адвокатов, председательствующая вынесла отказ на ходатайство Артюхова допустить в процесс в качестве общественного защитника его жену. Федеральный судья Александра Винтер мотивировала это тем, что женщина может быть допрошена как свидетель. Однако ни в списке свидетелей защиты, ни в списке свидетелей обвинения супруга подсудимого не значилась, по делу не допрашивалась, так как не была непосредственным свидетелем событий, исследовавшихся присяжными.

"В ходе отбора присяжных председательствующая в присутствии кандидатов в заседатели, среди которых была и женщина, впоследствии участвовавшая в вынесении вердикт по делу, озвучивала сведения о мере пресечения Артюхову по другому уголовному делу в отношении него, о его судимостях, о наличии статуса адвоката, об образовании, — отмечает адвокат Андрей Карномазов. - Хотя в силу требований УПК запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого".

Выступая в прениях государственный обвинитель высказывал риторические вопросы и фразы, направленные на формирование негативного образа подсудимого. Например: "Заинтересованное лицо — это, конечно, подсудимый, которому предстоит понести ответственность за совершенное преступление".

По мнению адвоката Романа Гизятова, подобного рода заявления носят процессуальный характер, недопустимый для суда с участием присяжных заседателей.

К тому же после получения ответа, что гособвинитель Домникова В.А. не принимала участия в судебных заседаниях 6 и 7 июня 2024 г. в связи с занятостью в других процессах, у стороны защиты возникают объективные сомнения в истинности причин срыва и неявки в суд гособвинителей в эти дни. "Иного объяснения, как намерения искусственно создать повод для переноса вердикта на более позднюю дату с целью непроцессуального воздействия на присяжных заседателей, сторона защиты не находит", — отмечается в жалобе.