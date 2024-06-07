"Эпидемия": в Тольятти двух гособвинителей из суда увезла "скорая"

В четверг, 6 июня, в Комсомольском районном суде Тольятти состоялись прения сторон в уголовном процессе по обвинению Михаила Артюхова в попытке организации убийства бывшей сожительницы. После выступления перед присяжными государственного обвинителя и защитников ожидалось напутственное слово председательствующей судьи и удаление заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта.

Однако сразу после выступления адвокатов помощник прокурора Комсомольского района Айрат Кузяев поднялся с места и объявил суду, что у него резко ухудшилось самочувствие. Суд вынужден был вызвать скорую помощь, и в сопровождении медиков помощник прокурора покинул процесс.

Председательствующая Александра Винтер, видимо, намереваясь закончить рассмотрение дела в этот день, постаралась обеспечить процесс другим прокурором. Однако занявшая место государственного обвинителя Виктория Домникова, едва войдя в зал и взглянув в свой сотовый телефон, немедленно заявила, что почувствовала себя плохо и тоже была госпитализирована.

В Тольятти два года не могут начать суд над адвокатом, "заказавшим" сожительницу Во вторник, 12 сентября, в Комсомольском районном суде Тольятти состоялось 17-е заседание по делу адвоката Михаила Артюхова, обвиняемого в попытке заказать убийство сожительницы, при этом суд над ним так еще и не начался.

Дальнейшие попытки обеспечить процесс гособвинителем положительного результата не дали: никто из тольяттинских прокуроров в процесс не явился. Поскольку без прокурора уголовное дело рассматривать нельзя, около семи часов вечера судья объявила уставшим присяжным заседателям и участникам процесса, что вынуждена отложить судебное заседание на следующий день.

По словам адвоката Романа Гизятова, и 7 июня никто из прокуроров в процесс не явился. Прождав до обеда, председательствующая открыла судебное заседание, извинившись перед присяжными заседателями, что не смогла надлежаще организовать судебный процесс. При этом судья под протокол судебного заседания довела до сведения всех участников, что ею были предприняты все исчерпывающие меры для вызова прокурора в судебное заседание, а именно, направлены требования в прокуратуру Комсомольского района, в городскую прокуратуру и в прокуратуру Самарской области. К решению проблемы было подключено руководство Самарского областного суда. Тем не менее государственный обвинитель в процессе не появился. Доведя до присяжных эту информацию, судья не смогла сдержать слез.

Судебное заседание отложено на 13 июня.

"Я не исключаю, что неожиданно разразившаяся эпидемия и исчезновение прокуроров приведет к тому, что кто-то из присяжных заседателей не выдержит и просто откажется дальше исполнять свои обязанности, — комментирует происходящее защитник подсудимого Андрей Карномазов. — А поскольку в коллегии осталось всего 6 человек, то есть минимально допустимое число присяжных, и она буквально висит уже на волоске, то выбытие хотя бы одного из заседателей приведет к роспуску всей коллегии".

Адвокат опасается, что девятимесячная трудоемкая работа, до окончания которой осталось буквально несколько часов, будет просто-напросто аннулирована.

"Бюджетные деньги, потраченные на организацию судебного процесса, окажутся выброшенными на ветер, — возмущается Карномазов. — Действующую коллегию мы собирали два года. Сколько времени уйдет на формирование новой коллегии и на новый процесс, не известно, но то, что казённых денег уйдет уйма — это точно".

Напомним, суды присяжных в Самарской области регулярно заканчиваются роспусками коллегий при странных обстоятельствах.