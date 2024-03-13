Защита тольяттинского адвоката Артюхова опасается роспуска коллегии присяжных

В Комсомольском районном суде подошел к завершению процесс над тольяттинским бизнесменом и одновременно адвокатом Михаилом Артюховым, обвиняемым в заказе убийства бывшей сожительницы. На 11 марта были запланированы прения сторон, после чего присяжные должны были уйти на обсуждение вердикта. Однако председательствующая Александра Винтер по ходатайству гособвинения возобновила судебное следствие и назначила следующее заседание аж на 25 марта. Прения и вердикт, соответственно, были перенесены на апрель.

Напомним, по версии обвинения, в июле 2019 г. Артюхов около кафе "Сосновый бор" встретился со своим знакомым Панфиловым и якобы предложил тому совершить убийство его бывшей сожительницы за вознаграждение в 1 млн рублей. Причиной называлось то, что предполагаемая жертва Марина Горшкова вместе со своим новым сожителем Геннадием Каларашем задолжали фирме Артюхова более 10 млн рублей. Панфилов заявление в полицию писать не стал, но сообщил об этом Каларашу и Горшковой и настоял, чтобы заявление написали они. После этого Артюхов был арестован.

Пока одни правоохранители вели предварительное расследование в отношении бизнесмена, другие посадили на скамью подсудимых главных свидетелей обвинения по его делу. Согласно выводам суда, Панфилов после ареста Артюхова, завладев его телефоном, похитил у того деньги, полученные от его деловых партнеров, и был осужден за мошенничество. А Калараш там же, в телефоне, обнаружил интимные фото с новой женой Артюхова и пообещал ей не распространять их за скромное вознаграждение. И гражданина Калараша привлекли к ответственности за вымогательство.

Адвокат Роман Гизятов настаивал, что абсурдно на показаниях таких заинтересованных свидетелей строить обвинение, и намеревался добиваться оправдания Артюхова, который на тот момент уже более года жил в следственном изоляторе.

В ноябре 2020 г. уголовное дело в отношении бизнесмена-адвоката поступило в суд, но было возвращено прокурору. В сентябре следующего года суд повторно отправил дело в прокуратуру. И только в конце 2021 г. в Комсомольском райсуде Тольятти наконец-то стартовал процессе отбора присяжных, которые должны были решить судьбу Артюхова.

На отбор заседателей ушло почти два года. На данный момент 10 присяжных уже пять месяцев слушают это дело.

"Все это время свои доказательства представляла сторона обвинения, - сообщил корреспонденту издания адвокат Андрей Карномазов. - Когда же собрались исследовать телефон свидетеля, оказалось, что батарейка за пять лет разрядилась и пришла в негодность. И прокурору пришлось заказывать для него батарейку на Wildberriеs, хотя вопрос можно было решить еще в начале слушания. Батарейку ждали без малого месяц".

И вот 11 марта вдруг разом не явились двое присяжных, включая старшину. Председательствующая доложила о том, что они задержаны сотрудниками ГАИ, и тут же предложила заменить старшину на запасного, а полномочия не явившегося из числа запасных прекратить. Гособвинитель немедленно поддержал эту инициативу. Однако защита стала возражать, мол, если присяжные не смогли явиться по объективной причине и против своей воли - их нужно ждать. Судья по просьбе защиты дала 10 минут перерыва, и в это время в суд вбежал старшина.

Стало известно, что другого неявившегося сотрудники ГАИ повезли на медицинское освидетельствование. И хотя от него не поступало никакого письменного заявление, а неявка была вызвана невозможностью явиться вовремя, судья после перерыва прекратила его полномочия.

У адвоката Романа Гизятова затягивание процесса вызывает глубокую озабоченность, особенно из-за того, что оно совпало с точечной активностью сотрудников ГАИ в отношении сразу двух присяжных заседателей.

Ситуация оказалась идентична той, что случилась 19 сентября 2020 г. в процессе, проходившем в областном суде. Тогда, по словам адвоката Дмитрия Тараборина, двое присяжных, направлявшиеся в суд на одной машине, были остановлены сотрудниками ДПС по предположению, что водитель употреблял алкоголь. Его дважды подвергли медицинскому освидетельствованию, опьянение ожидаемо не было выявлено, однако в результате неявки присяжного судья распустила коллегию, аннулировав уже подписанный, но не оглашенный по вышеуказанным причинам оправдательный вердикт в отношении одного из подсудимых.

2 ноября минувшего года в Самарском районом суде была распущена коллегия присяжных после того, как на заседание по оглашению вердикта не вились сразу пятеро заседателей. Причину столь массовой неявки никто выяснять не стал.

"Постоянные проблемы с присяжными заседателями в самарских судах обсуждаются на страницах вашего издания не первый год, - комментирует ситуацию адвокат Андрей Карномазов. - Я имею в виду недобросовестные способы, не предусмотренные законом, к которым прибегают с целью недопущения вынесения оправдательного вердикта. Но воз и ныне там. Теперь отрабатывается новый сценарий с задействованием сотрудников ГАИ для роспуска "подозрительных" коллегий, видимо, не оправдывающих чьих-то надежд. В связи с этим, конечно, возникает резонный вопрос - откуда у интересантов вообще появляется информация о не оглашенном еще вердикте? Все, что можно в этом случае сказать, - граждане заседатели, максимально тщательно соблюдайте правила дорожного движения, а лучше на время откажитесь от поездок на личном транспорте".