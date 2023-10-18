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Суды Происшествия

В Тольятти собрали коллегию присяжных для суда над Михаилом Артюховым

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Комсомольском районном суде Тольятти наконец-то собрали коллегию присяжных, которой предстоит решить судьбу тольяттинского бизнесмена Михаила Артюхова, с 2019 г. живущего в камере следственного изолятора.

Напомним, по версии предъявленного Артюхову обвинения, в июле 2019 г. он предложил знакомому за 1 млн рублей убить его бывшую сожительницу Марину Горшкову.

В ноябре 2020 г. уголовное дело Артюхова передали в суд, но дважды возвращали прокурору для устранения недостатков. В конце 2021 г. таки стартовал процессе отбора присяжных, и вот по прошествии 22 месяцев отобраны 10 человек для оценки предъявленных правоохранителями доказательств вины подсудимого.

Защита Артюхова рассчитывает на полное оправдание, настаивая на том, что их подзащитный стал жертвой оговора.

Пока бизнесмен отсиживался за решеткой, его активы меняют собственников. Сейчас в арбитражном суде рассматривается его иск в интересах ООО "Брент" к бывшему директору этой фирмы Вячеславу Певеню. Артюхов, будучи учредителем "Брента" с уставным капиталом 21 млн руб., просит суд признать недействительными договоры купли-продажи коммерческой недвижимости (здание Делового центра "Брент" на углу улиц Юбилейной и Спортивной в Тольятти) и участка земли под ним площадью 1306 кв. м. Сделка была заключена 22 июля 2019 г. в период, когда Певень являлся директором вышеуказанного ООО. В результате фирма понесла убытки в виде недополученного дохода более 22 млн рублей.

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