В Самаре снова распустили присяжных, которые вынесли оправдательный вердикт

В Самаре сложилась странная ситуация с вердиктом присяжных. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тараборин.

Как объясняет юрист, суд Самарской области рассматривает уголовное дело в отношении мужчин по фамилиям Дернов и Верченов. Их обвиняют в причастности к незаконному производству наркотиков. Один из мужчин признал вину, а вот второй, по словам Дмитрия Тараборина, был оправдан присяжными. Но дальше, как считает юрист, начались странности. Сначала присяжные отдали вердикт суду, но суд его вернул с требованием устранить противоречия.

"На стадии изучения вопросов коллегии стало понятно, что они составлены некорректно, поскольку, последовательно отвечая на каждый из них, было практически невозможно постановить оправдательный вердикт в отношении одного из подсудимых так, чтобы между ответами не возникло противоречий. В результате 15 и 16 сентября суд регулярно возвращал коллегию в совещательную комнату для устранения противоречий. В итоге дело было отложено на 19 сентября", - говорит Дмитрий Тараборин.

Но 19 сентября коллегия не смогла собраться.

"По дороге в судебное заседание в разных местах одновременно были остановлены два автомобиля под управлением присяжных заседателей.

Двое присяжных, которые направлялись в суд на одной машине, были остановлены сотрудниками ДПС без веских на то оснований, а только по предположению, что якобы водитель употреблял алкоголь. В результате его дважды подвергли медицинскому освидетельствованию: сначала проверили на месте, а потом отвезли в медицинское учреждение. Опьянение ожидаемо выявлено не было, однако неявка присяжного в суд была тем самым обеспечена. В свою очередь, автомобиль под управлением старшины коллегии сначала также был без всяких к тому оснований остановлен сотрудниками ДПС, а после того как она была отпущена, в нее сзади въехал другой автомобиль, что, соответственно, привело к длительным разбирательствам и оформлению ДТП, а также привело к ее неявке в судебное заседание", - рассказывает о странностях адвокат.

По словам юриста, суд не стал дожидаться явки присяжных или откладывать судебное заседание, а распустил коллегию. Тем самым был аннулирован оправдательный вердикт в отношении одного из подсудимых.

"Эта ситуация носит системный характер по всей России и регулярно повторяется в Самарской области. Фактически речь идет о сознательном саботаже правосудия с участием присяжных заседателей", - высказывает свое мнение адвокат.

Интересно, что ранее федеральную известность получило другое дело о незаконном обороте наркотиков, по которому тоже распустили коллегию присяжных. Напомним, в сентябре 2017 г. задержали самарскую студентку Елизавету Кенешову при получении на почте посылки, в которой оказалось почти 650 г мефедрона. Было возбуждено уголовное дело, и Ниджат Нагиев, которому девушка передала посылку, был обвинен в сбыте наркотиков в особо крупном размере, так как в его квартире нашли расфасованное вещество. Парень признал вину и подтвердил, что Кенешова не знала о пересылке мефедрона. Кенешову оправдывали присяжные, но она все же оказалась за решеткой.

В то же время в одном из самарских судов с ноября 2020 г. не могут сформировать коллегию присяжных по делу о заказном убийстве. В попытке устранить своего мужа с помощью киллера подозревают бывшего депутата из Чапаевска Наталью Гурьянову.