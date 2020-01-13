Верховный суд отказался рассматривать дело дважды оправданной, но севшей студентки

Верховный суд отказал 24-летней жительнице Самары Елизавете Кенешовой в рассмотрении кассационной жалобы на приговор, по которому она в апреле прошлого года была осуждена на 8 лет лишения свободы. Об этом изданию сообщил адвокат девушки Сергей Анищенко.

Напомним, в сентябре 2017 г. сотрудники регионального УФСБ задержали Кенешову при получении на почте посылки, в которой оказалось почти 650 г мефедрона. Был возбуждено уголовное дело и Ниджат Нагиев, которому девушка передала посылку, был обвинен в сбыте наркотиков в особо крупном размере, так как в его квартире было найден расфасованный наркотик. Парень признал свою вину и подтвердил, что Кенешовой не знала о пересылке мефедрона.

Через полгода была задержана Наргиз Мамедова, которая и организовала отправку посылки на имя Кенешовой. Мамедова, чтобы не сесть в СИЗО "сдала" правоохранителям якобы соучастницу, Нагиев подтвердил и ее показания.

В результате Кенешова оказалась за решеткой. Присяжные дважды оправдали ее. Но в Ленинском райсуде таки смогли организовать изменение мнения одной из заседательниц, и ее голос повернул вердикт на обвинительный.

Девушке дали 8 лет колонии, тогда как ее "подельники" получили по такой тяжкой статье 4 и 5 лет лишения свободы.

Апелляционная инстанция не усмотрела нарушений процессуального закона и оставила приговор без изменения. В Москве в материалах уголовного также не усмотрели существенных нарушений УПК, а "доводы адвоката о наличии по уголовному делу двух оправдательных вердиктов и его мнение об обязанности суда постановить по делу оправдательный приговор" счел "лишенными оснований".

"У нас остался последний шанс добиться справедливости в России: обратиться лично к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, " — заявил адвокат Анищенко.

Напомним, ранее защита Кенешовой обратилась в Европейский суд по правам человека.