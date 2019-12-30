Дело дважды оправданной, но севшей студентки дошло до ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступил жалоба по делу 24-летней самарской студентки Елизаветы Кенешовой, находящейся в колонии, не смотря на оправдательные вердикты присяжных. О поступлении жалобы известили родителей девушки, сообщили они Волга Ньюс.

По регламенту в течение полугода будет принято решение о возможности ее рассмотрения.

Основанием для обращения в ЕСПЧ является, по мнению адвокатов, нарушение статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, закрепляющей право на справедливое судебное разбирательство. Но только Европейский суд определяет, есть ли в конкретном деле нарушения этой статьи, и в чем именно они заключаются.

Напомним, Кенешова обвинялась в сбыте наркотиков в особо крупном размере и покушении на их сбыт в группе лиц. Она была задержана после того, как на почте по просьбе приятельницы получила оправленное на ее имя посылку с мефедроном. О содержании в послании запрещенных веществ, по словам Кенешовой, она не знала и следствие этого утверждения опровергнуть не смогло.

При обыске в ее жилище сотрудники регионального УФСБ ничего, свидетельствующего о ее причастности к наркотикам, не обнаружили. Однако в основу были положены показания "подельников", которые были изменены ими в ходе следствия не в пользу Кенешовой.

В Самаре вновь распустили присяжных, оправдавших подсудимого В Промышленном районном суде Самары суд присяжных оправдал Сергея Лычева, которого следователи обвинили в убийстве сына Андрея. Однако коллегию присяжных распустили, а дело вернули на доследование.

Впрочем декабре 2018 г. присяжные единогласно оправдали девушку. Однако председательствующий судья Владимир Сурков не огласил вердикт и распустил коллегию. Им была собрана другая коллегия присяжных, которая вновь тремя голосами "виновна" против трех "невиновна" вынесла оправдательный вердикт. Судья несколько раз отправлял заседателей исправлять якобы противоречия, имеющиеся в вердикте. В конце концов, одна заседательница изменила свое мнение, и после переголосования Кенешова оказалась признанной виновной.

В результате девушка была отправлена за решетку на 8 лет, в то время как организатор этой группы и ее активный участник получили 5 и 4 года лишения свободы.

Адвокат Сергей Анищенко, ссылавшийся на ряд процессуальных нарушений, не смог добиться в апелляции отмены приговора, в кассационном рассмотрении жалобы в областном суде ему тоже отказали. После этого родители осужденной решили искать справедливости в Европе.