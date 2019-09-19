В Самаре вновь распустили присяжных, оправдавших подсудимого

В Промышленном районном суде Самары суд присяжных оправдал Сергея Лычева, которого следователи обвинили в убийстве сына Андрея. Однако коллегию присяжных распустили, а дело вернули на доследование.

По версии следствия, 5 декабря 2018 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, Сергей Лычев повздорил с сыном и избил его руками, ногами и "неустановленными тупыми предметами", в результате чего тот получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Версия защиты иная: утром 5 декабря Лычевы действительно распивали спиртное. Проснувшись днем, чтобы погулять с собакой, Сергей Лычев увидел у порога квартиры лежащего 36-летнего сына. Так как парень регулярно злоупотреблял спиртным и уже был замечен в попытках заснуть в самых разных местах, отец просто оттащил его от входной двери и вышел с собакой на улицу. В это время проснулась жена главы семейства, она подошла к Андрею и увидела, что он мертв, после этого позвонила в полицию.

По неизвестным причинам женщина сказала: "Мой муж убил сына". За эту версию и зацепились следователи.

Адвокат Андрей Карномазов: "Без шанса быть оправданным правосудия не бывает" На минувшей неделе по резонансному "делу Шатило, Навасардяна, Середавиной и других" завершились судебные прения, осталось только нескольким подсудимым произнести последние слова. Также вступил в законную силу приговор по очень странному делу в отношении Елизаветы Кенешовой, дважды оправданной присяжными. Оба процесса интересны с чисто юридической точки зрения, и редакция Волга Ньюс попросила кандидата юридических наук, адвоката Андрея Карномазова высказать свое мнение.

"Они надавили на Лычева, и он написал явку с повинной, в которой "признался", что несколько раз ударил сына в область носа. Экспертиза впоследствии определила, что погибшему нанесли не менее 30 ударов по разным частям тела. Но этот факт следователей не смутил, - рассказывает адвокат Лычева Александр Лукинов. - У них также не возникло вопросов, как в маленькой прихожей мой щуплый клиент мог расправиться с сыном, который был под два метра ростом, не разбудив соседей и не разгромив при этом маленькую прихожую (на фото, сделанных на месте преступления, видно, что там следов борьбы нет)".

По его словам, правоохранители не нашли орудия убийства, не приобщили к материалам дела окровавленную куртку убитого и не опросили соседей, которые якобы видели, как Андрей в то утро возвращался домой сильно избитым, по дороге падал, и ему помогали встать прохожие.

В мае 2019 г. уголовное дело Лычева передали в Промышленный районный суд. К концу августа присяжные, по мнению стороны защиты, уже склонялись к оправдательному приговору, но он так и не был официально оглашен.

По словам Лукинова, судья дважды отправляла присяжных в совещательную комнату для исправления каких-то недочетов, потом заседание перенесли на другой день, когда одна из присяжных не явилась, а еще у двух обнаружились факты, которые мешали им участвовать в процессе в качестве присяжных (родственник с судимостью, к примеру). В результате коллегию расформировали, а в сентябре дело отправили на дорасследование.

"Вердикт присяжные так и не вынесли, поскольку коллегия присяжных по законным причинам распалась, - прокомментировали ситуацию в прокуратуре Промышленного района Самары. - Гособвинением было заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в связи с тем, что обвинительное заключение содержит внутренние противоречия и неопределенность, которые не устранимы в судебном заседании, что является существенным нарушением требований УПК РФ. 13 сентября судом вынесено соответствующее постановление, в законную силу оно пока не вступило".

Облсуд оставил в силе обвинительный приговор студентке, дважды оправданной присяжными В среду, 11 июля, Самарский областной суд оставил в силе обвинительный приговор студентке Елизавете Кенешовой, дважды оправданной присяжными. Мотивировочная часть решения пока не опубликована и не передана адвокатам.

Между тем в распоряжении Волга Ньюс оказался тот самый документ, который заполняли присяжные: на первый вопрос, доказан ли факт убийства Лычева-младшего, они ответили утвердительно. А вот отвечая на второй вопрос, доказано ли, что именно Лычев-старший нанес потерпевшему все те страшные удары, которые повлекли его гибель, присяжные написали: "Нет, не доказано. Решение принято единодушно".

Напомним, это уже не первый случай в Самаре, когда оправдательный вердикт присяжных не оглашается по тем или иным причинам. Самым громким случаем последних лет стал приговор по делу о наркотиках, вынесенный 20-летней самарской студентке Елизавете Кенешовой.

В декабре 2018 г. присяжные ее оправдали единогласно, вердикт не был оглашен, а коллегию распустили, в апреле 2019 г. девушка вновь была оправдана (на сей раз равенством голосов), вердикт не был оглашен, а на следующий день один из присяжных вдруг изменил свое мнение, и подсудимой в итоге дали восемь лет лишения свободы.