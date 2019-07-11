Облсуд оставил в силе обвинительный приговор студентке, дважды оправданной присяжными

В среду, 11 июля, Самарский областной суд оставил в силе обвинительный приговор студентке Елизавете Кенешовой, дважды оправданной присяжными. Мотивировочная часть решения пока не опубликована и не передана адвокатам.

Напомним, дело Кенешевой и гражданина Азербайджана Ниджата Нагиева по обвинению в сбыте наркотика мефедрона рассматривалось в Ленинском районном суде под председательством судьи Владимира Суркова.

В сентябре 2017 г. Нагиева задержали сотрудники ФСБ при получении на почте посылки с мефедроном, пришедшей из Санкт-Петербурга на имя Кенешевой. По словам девушки, оформит посылку на свое имя ее попросила приятельница Наргиз Мамедова, так как сама перед свадьбой уезжала на родину. В посылке, по словам просившей, была косметика.

Вердикт с исправлениями: оправданную студентку с третьего раза признали виновной В четверг, 4 апреля, в 11:30 в Ленинском районном суде вновь собралась коллегия присяжных, которые накануне в 19:00 вынесли вердикт по делу Елизаветы Кенешовой и Ниджата Нагиева, обвиняемых в покушении на сбыт крупной партии мефедрона. Но этот документ председательствующий судья Владимир Сурков уже во второй раз отказался огласить сразу. Однако коллегию, в отличие от первого раза, он распускать не стал, а дождался измененного вердикта.

Нагиев заявлял на допросе, что Кенешова не имеет отношения к наркотику, и девушка проходила по делу как свидетельница.

Однако через несколько месяцев задержали Мамедову. В апреле 2018 г. она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и должна была изобличить соучастников. В итоге Мамедова показала, что Кенешова участвовала в их с Нагиевым "бизнесе". После этого и мужчина изменил свои показания в отношении студентки.

Как сообщил сам Нагиев, летом 2017 г. он из-за материальных затруднений согласился делать закладки наркотика. Руководила бизнесом его знакомая Наргиз Мамедова. Ее уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Кенешова вины не признает и уверяет, что к наркоторговле не имела никакого отношения.

В декабре прошлого года коллегия присяжных оправдала ее полностью, и ее должны были тут же освободить в зале суда. Однако судья не позволил присяжным огласить вердикт и через несколько дней вообще распустил коллегию, оставив женщину под стражей.

Во апреле 2019 г. ситуация с присяжными повторилась - поначалу равенством проголосовавших заседателей Кенешова вновь была оправдана, но на следующий день одного присяжного склонили изменить свое мнение.

В результате судья назначил дважды признанному присяжными виновным Нагиеву наказание в виде четырех лет лишения свободы, а дважды оправданной Кенешовой - восемь лет. Мамедова, чье дело также было рассмотрено в апреле, получила пять лет колонии.