Вердикт с исправлениями: оправданную студентку с третьего раза признали виновной

В четверг, 4 апреля, в 11:30 в Ленинском районном суде вновь собралась коллегия присяжных, которые накануне в 19:00 вынесли вердикт по делу Елизаветы Кенешовой и Ниджата Нагиева, обвиняемых в покушении на сбыт крупной партии мефедрона. Но этот документ председательствующий судья Владимир Сурков уже во второй раз отказался огласить сразу. Однако коллегию в отличие от первого раза он распускать не стал, а дождался измененного вердикта.

Вновь собравшиеся присяжные были опять закрыты в совещательной комнате для исправления ошибок. Но и после этого судью вердикт не удовлетворил. И в 15:00 председательствующий, опять зачитав заседателям вопросы, в третий раз отправил их принимать решение. В результате в опросном листе появились исправления, которые оправдательный вердикт превратили в обвинительный.

До исправлений мнения присяжных делились поровну - 3 посчитали Кенешову виновной, 3 - невиновной. По закону в таких случаях принимается наиболее благоприятный для подсудимого ответ.

В исправленном варианте мнение изменил один из присяжных.

Напомним, в начале сентября 2017 г. Нагиев и Кенешова были задержаны при получении на почте посылки с крупной партии мефедрона, присланного из Санкт-Петербурга, где в апреле-мае того же года была разоблачена ОПГ, организовавшая производство и сбыт этого синтетического зелья.

По словам Кенешовой, посылку на ее имя заказала ее приятельница Наргиз Мамедова, которой она оказывала косметологические услуги. Подсудимая согласилась ее получить, так как и ранее заказывала косметику по почте.

При задержании у обоих по месту жительства провели обыски. У Нагиева в холодильнике нашли расфасованный наркотик, приготовленный к реализации через закладки. Он дал показания против Мамедовой, но ту якобы не смогли задержать. У Кенешовой ничего подозрительного не обнаружили и она до мая 2018 г. проходила по делу свидетелем.

В марте, когда Мамедову задержали, она была беременна на большом сроке. Заключив досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве, она дала показания, что Кенешова принимала активное участие в наркоторговле. На следующий день и Нагиев заявил следствию то же самое, коренным образом изменив ранее данные показания.

В результате Мамедова оказалась под подпиской о невыезде, и уже полгода ее судят отдельно от предполагаемых подельников. Кенешова же скоро год как живет в камере СИЗО.

В декабре студентка после первого судебного следствия была полностью оправдана присяжными. Но председательствующий Владимир Сурков, не огласил вердикт и распустил коллегию. В марте была собрана еще одна коллегия, которая 4 апреля наконец-то и вынесла "нужное" решение.

Вынесение приговора по делу назначено на 11апреля.