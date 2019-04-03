Дело оправданной студентки: суд вновь не стал оглашать вердикт присяжных

В среду, 3 апреля, в Ленинской районном суде Самары второй раз был вынесен вердикт по делу Нидшата Нагиева и Елизаветы Кенешовой, которых обвиняют в покушении на сбыт крупной партии мефедрона. Девушка при этом утверждает, что лишь получила на почте посылку по просьбе знакомой, не зная о находившемся в ней наркотике.

Напомним, оправданную присяжными студентку Елизавету Кенешову судья продолжает держать на скамье подсудимых, инициировав еще одно судебное следствие.

Распущенная коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Распущенная судьей Ленинского районного суда Самары Владимиром Сурковым коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт 21-летней местной жительнице Елизавете Кенешовой.

В 15:00 присяжные заседатели удалились в совещательную комнату и через четыре часа вернулись в зал заседаний с вердиктом. Однако судья Владимир Сурков вновь не стал оглашать решение коллегии, а объявил перерыв до 4 апреля, пообещав присяжным, что их вердикт будет находиться в сейфе.

Адвокат подсудимой Сергей Анищенко громко протестовал против повтора уже обыгранного сценария роспуска коллегии присяжных. Государственный же обвинитель Наталья Рагуля, обвинительная речь которой, вероятно, не возымела успеха, не протестовала.

"Перед уходом присяжных в совещательную комнату мы обговорили, что будем работать до 22:00, — заявил Сергей Анищенко корреспонденту издания. — И у председательствующего не было никакой причины откладывать оглашение вердикта, ведь это заняло было не более получаса. Завтра можно ожидать любого повода для роспуска присяжных, в том числе и такого, какой был использован господином Сурковым в декабре".

Согласно УПК РФ при вынесении коллегией присяжных заседателей вердикта о невиновности подсудимого председательствующий объявляет его оправданным. При этом подсудимый, находящийся под стражей, немедленно освобождается из-под нее в зале судебного заседания.

"Председательствующий действует в рамках УПК, где не оговаривается срок оглашения вердикта, — считает адвокат Александр Паулов. — Что заставляет его так поступать, я могу только догадываться…"

"По смыслу статьи 345 УПК РФ, если у председательствующего есть замечания к вердикту, он возвращает присяжных в совещательную комнату, — прокомментировал ситуацию кандидат юридических наук, адвокат Андрей Карномазов. — Если замечаний нет, то вердикт должен быть немедленно оглашён. Закон не предусматривает никаких перерывов. Если бы вердикт был обвинительным, я думаю, всё было бы строго по закону. Окончание рабочего дня не должно являться причиной перерыва в судебном заседании, так как на этапе вынесения вердикта присяжные прерываются только для ночного отдыха. Тем более, если вердикт уже постановлен и его осталось только огласить".

По его мнению, если председательствующим судьей беспричинно объявлен перерыв, то это, скорее всего, означает, что, во-первых, присяжные вынесли оправдательный вердикт и именно поэтому им не дают его огласить. Во-вторых, завтра для подсудимых и защиты обязательно будут сюрпризы, для чего, собственно, такой перерыв и сделан. Например, "вдруг" не явится часть присяжных или про кого-то из них прокурор "вдруг" что-то узнает и заявит отвод, в результате чего коллегия присяжных будет распущена, а вердикт не оглашен.

"У меня так было и по известному делу Лукьянова, и по не менее известному делу Липова. Все это, если не лукавить, называется просто — преступление против правосудия. И больше никак", — заявил адвокат.