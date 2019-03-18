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Суды Происшествия

Распущенная коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Распущенная судьей Ленинского районного суда Самары Владимиром Сурковым коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт 21-летней местной жительнице Елизавете Кенешовой.

С вердиктом, вынесенным еще 13 декабря, ее адвокату Сергею Анищенко позволили ознакомиться только на прошлой неделе. Копию вердикта адвокат направил как приложение к жалобе в Высшую квалификационную коллегию судей.

Напомним, судья Владимир Сурков рассматривает уголовное дело в отношении Кенешовой и гражданина Азербайджана Ниджата Нагиева, которых обвиняют в сбыте мефедрона.

В сентябре 2017 г. Нагиева задержали сотрудники ФСБ при получении на почте посылки с мефедроном, пришедшей из Санкт-Петербурга на адрес Кенешевой. По словам женщины, ее приятельница Наргиз Мамедова попросила ее получить эту посылку, так как сама перед свадьбой уезжала на родину. В посылке, по словам просившей, была косметика. За ней к Кенешевой должен прийти земляк Мамедовой.

Нагиев заявлял на допросе, что Кенешева не имеет отношения к наркотику, и девушка проходила по делу как свидетельница.

Однако через несколько месяцев задержали Мамедову. В апреле 2018 г. она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и должна была изобличить соучастников. В итоге Мамедова показала, что Кенешева участвовала в их с Нагиевым противозаконном бизнесе.

Как сообщил сам Нагиев, летом 2017 г. он из-за материальных затруднений согласился делать закладки наркотика. Руководила бизнесом его знакомая Наргиз Мамедова.

Уголовное дело Мамедовой было выделено в отдельное производство. Сейчас 25-летняя Мамедова находится под судом и на свободе под подпиской о невыезде, в то время как Кенешова и Нагиев содержатся в СИЗО.

Кенешева же вины не признает и уверяет, что к наркоторговле не имела никакого отношения. Коллегия присяжных оправдала ее полностью, и ее должны были тут же освободить в зале суда. Однако судья не позволил присяжным огласить вердикт и через несколько дней вообще распустил коллегию, оставив женщину под стражей.

Будучи оправданной, девушку сейчас ожидает очередная коллегия присяжных. На последнем заседании она, сидя в клетке, держала на коленях копию вердикта и тихо плакала.

Защита Кенешевой, особенно родители, пытаются добиться справедливости в надзорных инстанциях, чтобы виновные в незаконном содержании их дочери в тюрьме были наказаны.

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