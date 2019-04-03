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Суды Происшествия

По делу оправданной присяжными студентки вынесут новый вердикт

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 апреля, в Ленинском районном суде Самары состоялись судебные прения по делу о покушении на сбыт крупной партии синтетического наркотика, в котором обвиняют гражданина Азербайджана Нидшата Нагиева и самарскую студентку Елизавету Кенешову.

Напомним, это дело рассматривается в суде повторно. Первая коллегия присяжных Кенешеву полностью оправдала, но суд ее распустил.

Вынесение нового вердикта планируется на 3 апреля.

Криминальная история девушки, подрабатывавшей фотомоделью, началась в начале сентября 2017 года. Тогда она и Нагиев были задержаны при получении посылки из Санкт-Петербурга. В ней находился музыкальной центр, в котором было спрятано почти 600 г мефедрона.

Распущенная коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Распущенная коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт
Распущенная судьей Ленинского районного суда Самары Владимиром Сурковым коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт 21-летней местной жительнице Елизавете Кенешовой.

При обыске в квартире, которую снимал Нагиев на ул. Николая Панова, также был найден расфасованный наркотик массой более 120 г, приготовленный к реализации через закладки.

Как тогда показал задержанный, он занимался распространением запрещенного препарата под руководством землячки Наргиз Мамедовой. Та поставляла на расфасовку партии мефедрона и получала от Нагиева информацию о местах закладок.

Молодая женщина проживала с матерью и братом на ул. Зои Космодемьянской. Задержать Мамедову удалось в марте 2018 г. после объявления в розыск. Сейчас она, находясь под подпиской о невыезде, по два-три раза в месяц приходит в суд, где уже полгода рассматривается ее дело, выделенное в отдельное производство.

Нагиев же с момента задержания, а Кенешева с апреля 2018 г. живут в следственном изоляторе.

Выступая перед присяжными, адвокат Сергей Анищенко пытался поведать им свое мнение о том, что дело в отношении его подзащитной было сфабриковано теми, кто заинтересован в том, чтобы Мамедова находилась на свободе и имела возможность продолжать свою преступную деятельность.

Председательствующий Владимир Сурков постоянно прерывал выступление защитника и каждый раз объяснял заседателям, что Анищенко нарушает закон. Дескать, сообщает им, заседателям, сведения, которые им знать не положено.

Из речи адвоката стало известно, что брат Нагиева, проживавший с ним в съемной квартире, поначалу давать показания следствию отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Привлекать его к ответственности за незаконный оборот наркотиков не стали, так как он заявил, будто не знал, что в морозильной камере их холодильника хранится мефедрон.

В марте 2018 г. была задержана Мамедова, которая сообщила, что партии наркотиков получала на реализацию от неизвестного ей лица. Она подтвердила, что попросила свое знакомую Кенешову получить посылку не сообщая ей о содержимом, что работала с Нагиевым и платила ему 300 руб. за каждую закладку. По словам Нагиева, за один месяц такой деятельности он заработал около 50 тыс. рублей.

Кенешову же привлекли к ответственности только после того, как Мамедова, желая облегчить свою ответственность (санкция вмененной ей статьи до 20 лет лишения свободы), назвала студентку сообщницей. На следующий же день и Нагиев дал такие показания, обвиняя Кенешову, проходившую по их делу свидетельницей.

По мнению же гособвинителя, неоспоримым доказательством вины Кенешовой, кроме слов подсудимых, является и распечатка телефонных соединений между ней и Мамедовой, а также Нагиевым. По словам Кенешовой, она, как визажист, оказывала Мамедовой услуги по корректировке бровей. Адвокат же считает, что после того как с сентября 2017 г. телефон его подзащитной неотлучно находился в руках оперативников, верить этим уликам слишком легкомысленно.

Примечательно, что по делу проходит свидетелем оперативник УФСБ Игорь Вениветдинов, который многие годы работал бок о бок с подполковником Александром Молчановым и майором Романом Самохиным, арестованными в 2017 г. и получившими сроки в том числе за "крышевание" нарколаборатории и связанных с наркобизнесом лиц. Сейчас оба экс-офицера уже находятся на свободе, выйдя из колонии условно-досрочно.

Молчанов вел разработку так называемой "банды Алексеева", по версии следствия, занимавшейся похищениями лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сейчас дело рассматривается Приволжским окружным военным судом, а подсудимые настаивают на том, что Александр Молчанов "крышевал" самарский наркобизнес, и грозят добиться возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества".

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