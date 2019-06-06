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Суды Происшествия

Европейский университет заинтересовался делом дважды оправданной самарской студентки

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адвокат самарской студентки, которую осудили после двух оправданий, дал интервью Европейскому университету.

Напомним, в апреле 2019 г. 21-летняя Елизавета Кенешова, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, после двух оправданий присяжными все-таки получила наказание - восемь лет лишения свободы.

На минувшей неделе к адвокату Кенешовой Сергею Анищенко приезжала сотрудница российского научно-прикладного исследовательского центра ИПП при Европейском университете в Санкт-Петербурге и брала у него расширенное интервью по делу Кенешовой. Кандидат социологических наук Екатерина Ходжаева работает над проблемами правоприменения в рамках содействия судебной реформе.

"Я не знаю, как понимать бездействие служителей Фемиды, которые до сих пор не направили мою жалобу на приговор в вышестоящий суд", - комментирует сложившуюся ситуацию адвокат Анищенко, который месяц назад уже подавал жалобу по этому поводу.

По его словам, председатель Ленинского райсуда Юлия Косенко официально сообщила ему, что прокуратура должна была подать возражение на его апелляционную жалобу до 16 мая.

Вместе с этим возражением материалы дела отправили бы в областной суд, однако до сих пор дело туда не поступило.

Также ответ на жалобу на бездействие судьи Суркова прислал и заместитель председателя областного суда Сергей Шкуров, который считает, что федеральный судья Сурков действует в рамках закона.

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