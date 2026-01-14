Средняя зарплата в Самарской области в октябре 2025 г. составила более 75 тыс. рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области среднемесячная начисленная зарплата в октябре 2025 г. составила 75,8 тыс. рублей. По сравнению с октябрем-2024 она увеличилась на 12,1%, а в январе-октябре 2025 года (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) - на 12,4%. Такие данные опубликовал Самарастат.