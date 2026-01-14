16+
Общество

Средняя зарплата в Самарской области в октябре 2025 г. составила более 75 тыс. рублей

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области среднемесячная начисленная зарплата в октябре 2025 г. составила 75,8 тыс. рублей. По сравнению с октябрем-2024 она увеличилась на 12,1%, а в январе-октябре 2025 года (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) - на 12,4%. Такие данные опубликовал Самарастат.

Выше всего был оценен труд работников таких отраслей, как финансы и страхование (109,8 тыс. рублей), информационные технологии и связь (105,2 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (100,2 тыс. рублей).

Меньше всего удалось заработать тем, кто занят в сфере гостиничного обслуживания и общепите (46,9 тыс. рублей), занимается административной деятельностью (47,3 тыс. рублей) и операциями с недвижимостью (52,1 тыс. рублей).

