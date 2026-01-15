Осудившие СВО Агутин и Варум заработают на концерте в честь Дня защитника Отечества в Тольятти

В блогах обсуждают будущее выступление в Тольятти певцов Леонида Агутина и Анжелики Варум. Согласно открытым источникам, выступление запланировано на "Лада Арена" 23 февраля, цена билетов доходит до 18 тысяч за одно место.

Анонсы концерта вызвали негативную реакцию некоторых общественников. Кто-то даже пишет, что певцы сбежали в 2022 году в США.

"А теперь на одном из главных военных праздников страны плясать собрался. Могли бы организовать концерт в поддержку бойцов СВО и хотя бы сделать вид, что им не плевать на защитников Отечества…", — высказывают мнение авторы одного из телеграм-каналов.

Интернет-СМИ "Абзац" пишет, что после этого шоу семейная копилка музыкантов может пополниться на 9,5 млн рублей. Анонсы заметило и федеральное издание lenta.ru.

"Известно, что в 2022 году Леонид Агутин осудил в социальных сетях проведение специальной военной операции (СВО), однако вскоре удалил пост. В одном из недавних интервью певец заявил о безответной любви к Родине и добавил, что его песни понимают лишь 20 процентов слушателей. Как отмечает "Абзац", его супруга Анжелика Варум также высказывалась против СВО. Сообщается, что сейчас певица в основном выступает на корпоративах, ее гонорар начинается от 4 миллионов рублей", — пишет также lenta.ru.