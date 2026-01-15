В Самаре разыскивают 10-летнего мальчика

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего 10-летнего Павла Власова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

фото: ГУ МВД по Самарской области

Мальчик 15 января ушел из школы, расположенной на ул. Урицкого в Железнодорожном районе Самары, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Ориентировка с приметами несовершеннолетнего направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 10 лет, рост 140-145 см, среднего телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка с рисунками синего и голубого цвета, штаны и зимние ботинки темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.