В Самарской области берег Усы незаконно сдали в аренду под турбазу

В Шигонском районе Самарской области суд прекратил незаконную аренду береговой полосы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее при проверке обнаружилось, что районный комитет по управлению муниципальным имуществом предоставил юрлицу в аренду землю в пределах реки Усы и ее береговой полосы. На этом месте должна была разместиться турбаза "Заря". На участке успели построить баню и бассейн общей площадью 292 кв. м.
При этом водные объекты и береговые полосы находятся исключительно в федеральной собственности, поэтому муниципальные власти не имели права сдавать их в аренду. А кроме того, такие места предназначены для общего пользования, каждый гражданин имеет право свободно пользоваться ими.
В результате прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском о признании договора аренды недействительным.
Арбитражным судом Самарской области удовлетворил требования прокуратуры, договор признали недействительным, а юрлицо обязали снести недвижимость и обеспечить свободный доступ к берегу Усы.
