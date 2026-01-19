Ветеран СВО из Отрадного учится на психолога, чтобы помогать другим

В городе Отрадном на базе "Семейного МФЦ" успешно работает кабинет психологической поддержки "Сердце воина". Здесь участники специальной военной операции и члены их семей получают всестороннюю помощь в адаптации, реабилитации и социальной интеграции.

Сеть таких центров была создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На сегодняшний день в регионе функционируют 54 кабинета "Сердце воина". Двенадцать из них организованы на базе семейных МФЦ, десять — в центрах социального обслуживания населения. Здесь оказывают комплексную поддержку по принципу "одного окна" с дальнейшим сопровождением по таким направлениям, как трудоустройство, решение юридических вопросов и, что особенно важно, психологическая помощь и социальная адаптация.

Специалисты центров — клинические психологи и врачи-психиатры — применяют современные методики работы с эмоциональными травмами и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), помогая участникам СВО восстановить психологическое равновесие и мягко вернуться к мирной жизни.

В кабинете "Сердце воина" в Отрадном помощь, в том числе психологическую, уже получили 19 действующих участников СВО и 69 членов их семей. Более 60 ветеранов и участников СВО из Отрадного, Кинеля, Богатовского и Кинель-Черкасского районов пользуются комплексной поддержкой специалистов Центра социального обслуживания населения Восточного округа.

"Работа проводится как в групповом, так и в индивидуальном формате. При необходимости специалист выезжает на дом, потому что не каждый может посетить кабинет по состоянию здоровья", — сообщила педагог-психолог Елена Соколова.

Одной из семей, которые активно пользуются поддержкой центра, является семья Башмаковых. Александр Викторович Башмаков — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, с 2022 года участвовал в специальной военной операции, получил ранение и теперь имеет инвалидность по зрению. Его супруга Ирина Владимировна посвящает себя воспитанию троих детей.

В 2025 году при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества" супруги Башмаковы поступили в Самарский государственный экономический университет на специальность "Социальная психология" и сейчас успешно учатся на первом курсе. "Муж захотел стать психологом, чтобы помогать бойцам СВО. Я решила получить такое же образование, чтобы поддерживать семьи наших героев", — рассказывает Ирина Башмакова.

"Когда встал вопрос о поступлении в вуз, я сразу спросил, можно ли поступить именно на психолога, — говорит Александр Башмаков. — Я прекрасно понимаю, что ребятам нужна помощь, она необходима. Порой не нужны многочасовые беседы. Достаточно пяти минут разговора, и человек отпускает проблему, понимает, что он не один, что есть такие же, как он, братья по оружию. Это основная причина, почему я выбрал именно это направление".