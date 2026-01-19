16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Большинство больных ВИЧ в Самарской области заразились при незащищенном сексе Ветеран СВО из Отрадного учится на психолога, чтобы помогать другим В Самаре состоялась духовная встреча в честь Крещения Господня для ветеранов и семей защитников Отечества В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге В 2025 г. из Самарской области выдворили 800 мигрантов

Общество

Ветеран СВО из Отрадного учится на психолога, чтобы помогать другим

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В городе Отрадном на базе "Семейного МФЦ" успешно работает кабинет психологической поддержки "Сердце воина". Здесь участники специальной военной операции и члены их семей получают всестороннюю помощь в адаптации, реабилитации и социальной интеграции.

Сеть таких центров была создана по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. На сегодняшний день в регионе функционируют 54 кабинета "Сердце воина". Двенадцать из них организованы на базе семейных МФЦ, десять — в центрах социального обслуживания населения. Здесь оказывают комплексную поддержку по принципу "одного окна" с дальнейшим сопровождением по таким направлениям, как трудоустройство, решение юридических вопросов и, что особенно важно, психологическая помощь и социальная адаптация.
Специалисты центров — клинические психологи и врачи-психиатры — применяют современные методики работы с эмоциональными травмами и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), помогая участникам СВО восстановить психологическое равновесие и мягко вернуться к мирной жизни.
В кабинете "Сердце воина" в Отрадном помощь, в том числе психологическую, уже получили 19 действующих участников СВО и 69 членов их семей. Более 60 ветеранов и участников СВО из Отрадного, Кинеля, Богатовского и Кинель-Черкасского районов пользуются комплексной поддержкой специалистов Центра социального обслуживания населения Восточного округа.
"Работа проводится как в групповом, так и в индивидуальном формате. При необходимости специалист выезжает на дом, потому что не каждый может посетить кабинет по состоянию здоровья", — сообщила педагог-психолог Елена Соколова.
Одной из семей, которые активно пользуются поддержкой центра, является семья Башмаковых. Александр Викторович Башмаков — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, с 2022 года участвовал в специальной военной операции, получил ранение и теперь имеет инвалидность по зрению. Его супруга Ирина Владимировна посвящает себя воспитанию троих детей.
В 2025 году при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества" супруги Башмаковы поступили в Самарский государственный экономический университет на специальность "Социальная психология" и сейчас успешно учатся на первом курсе. "Муж захотел стать психологом, чтобы помогать бойцам СВО. Я решила получить такое же образование, чтобы поддерживать семьи наших героев", — рассказывает Ирина Башмакова.
"Когда встал вопрос о поступлении в вуз, я сразу спросил, можно ли поступить именно на психолога, — говорит Александр Башмаков. — Я прекрасно понимаю, что ребятам нужна помощь, она необходима. Порой не нужны многочасовые беседы. Достаточно пяти минут разговора, и человек отпускает проблему, понимает, что он не один, что есть такие же, как он, братья по оружию. Это основная причина, почему я выбрал именно это направление".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Фото на сайте

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

"Новогодний поезд": юные самарцы украсили электричку к Новому году

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1