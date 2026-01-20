16+
Общество

К концу недели в Самарскую область вернутся морозы

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Приволжском УГМС сообщили, что потепление, на несколько дней установившееся в Самарской области, скоро вновь уступит место морозной погоде.

Фото: Александра Белова

"Погоду в первой половине начавшейся рабочей недели в регионе будет формировать малоактивный циклон. Опускаясь с севера Европейской России в юго-восточном направлении, он принесет небольшой снег и повышение температуры воздуха. Во второй половине недели усиление отрога Сибирского антициклона приведет к прекращению осадков и возврату в Поволжье морозов", — отмечается в сообщении.

Во вторник, 20 января, в Самаре облачно с прояснениями. Небольшой снег, местами слабый гололед. Ветер Западный, юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха -5…-7 °C, местами гололедица.

21 января в регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -9…-14 °C, днем -7…-12 °C.

В четверг, 22 числа, в Самарской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 °C, днем -9…-14 °C.

К пятнице в регионе ожидаются морозы. Ночью столбик термометра опустится до -19…-24 °C, днем температура воздуха составит -14…-19 °C.

В субботу прогнозируется малооблачная погода без осадков, ветер неустойчивый слабый.Ожидаются ночные морозы до -27…-32 °C, днем столбик термометра поднимется до -17…-22 °C.

