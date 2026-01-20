В Красноярском районе Самарской области отремонтируют мост

Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Красноярского района Юрием Горяиновым. Обсуждались итоги развития муниципалитета в прошлом году и дальнейшие планы по созданию социальной и инженерной инфраструктуры.

"На совещании в правительстве мы договаривались о том, что в январе проведем системную работу по всем планам развития муниципальных образований Самарской области. Красноярский район отличается в положительную сторону, в прошлом году были достигнуты значительные результаты. При очень взвешенной финансовой политике удалось добиться исполнения всех социальных обязательств. Это характеризует всю команду, которая работает в муниципальном образовании", - сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил - большое внимание было уделено развитию социальной инфраструктуры и ремонту дорог в Красноярском районе.

"Впервые за долгое время был проведен полноценный капитальный ремонт самого большого детского сада в районе - "Лесная сказка". Сейчас еще два объекта рассматриваются на этот год. Надо здесь динамику держать, - подчеркнул губернатор. - Было отремонтировано 10 км дорог муниципального значения - это больше, чем за последние несколько лет. Знаю, что на этот год благодаря хорошей работе вашей команды сейчас в планах стоит еще больший объем ремонта дорог на общую сумму порядка 140 млн рублей".

Кроме того, в муниципалитете было построено два фельдшерско-акушерских пункта, проведен ремонт нескольких значимых объектов здравоохранения.

В 2025 г. на территории логистического парка "Новосемейкино" в Красноярском районе состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ.

"Объект действительно знаковый, долгожданный. Инвестиционная составляющая в районе развивается. Важно здесь не останавливаться", - сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Красноярского района Юрий Горяинов отметил, что все планы по развитию муниципалитета невозможно было бы реализовать без поддержки губернатора и правительства Самарской области.

"Вячеслав Андреевич, хочу поблагодарить вас за помощь и поддержку района, за оценку работы всей нашей команды", - сказал руководитель муниципалитета.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году. Руководитель муниципалитета доложил о планах по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, строительству дорог, благоустройству.

"Реализуем концепцию обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, на которую правительство Самарской области выделило 400 млн рублей, - сообщил Юрий Горяинов. - Помимо этого, в рамках ваших поручений были доведены финансовые средства на строительство моста через реку Кондурчу в деревне Малиновый Куст. Конкурсная процедура закончена. В ближайшей перспективе начинаем работы. Проведем капитальный ремонт нескольких объектов образования".

Губернатор обратил внимание главы района, что все планы должны быть реализованы качественно, в срок и комплексно.

"Объекты оснащаем, внедряем новое оборудование, осуществляем благоустройство, обустраиваем подъездные пути. Именно таков наш подход при создании социальной инфраструктуры", - подчеркнул глава региона.

В ближайшее время Вячеслав Федорищев продолжит встречи с главами муниципальных районов.