В Красноглинском районе Самары ввели карантин по бешенству

В пос. Мехзавод, расположенном в Красноглинском районе Самары, обнаружили очаг бешенства. В связи с этим во всем районе ввели карантин. Соответствующий указ губернатора размещен на сайте облправительства.
Очаг бешенства животных обнаружили в 11 квартале поселка. Территорию в радиусе 1 км признали неблагополучным пунктом.
В соответствии с указом, в эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, посещать территорию посторонним (кроме персонала), охотиться, проводить ярмарки, отлавливать животных для вывоза в зоопарки и т. п.
Карантин планируют отменить через 60 дней после того, как будут проведены ветеринарные мероприятия. Контроль за проведением необходимых мероприятий возложен на комитет ветеринарии Самарской области.
Последние комментарии
