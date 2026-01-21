16+
Общество

Росреестр: безопасность и спокойствие жителей региона — наш приоритет

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Управление Росреестра по Самарской области заботится о защите прав и интересов жителей региона при совершении сделок с недвижимостью.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области

"Мы стремимся сделать этот процесс максимально прозрачным и безопасным для всех участников. Для этого с 1 марта 2023 г. в России действует  запрет на передачу третьим лицам персональных данных собственников недвижимости  из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), и данные правообладателей могут быть доступны для третьих лиц только при условии, если владелец недвижимости открыл сведения о своих фамилии, имени, отчестве и дате рождения по специальному заявлению", - отмечается в сообщении.

К закрытым данным относятся ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта.

"Если вам предстоит сделка по отчуждению недвижимости, то покупатель может попросить вас открыть сведения о персональных данных в ЕГРН, чтобы удостовериться, действительно ли вы являетесь правообладателем отчуждаемого объекта", - рассказали в Росреестре.

Для открытия своих персональных данных собственник недвижимого имущества может обратиться в МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра, Госуслуги. После этого информация появится в выписке в течение трех дней. При отсутствии такой записи персональные данные в выписке из ЕГРН будут отсутствовать, и в сведениях о правообладателе будет указано "физическое лицо".

"После проведения операций с недвижимостью не забывайте подавать заявление о погашении (закрытии) записи в ЕГРН об открытии сведений по конкретному объекту или всем. Сделать это можно обозначенными способами. В течение трех рабочих дней данные закрываются. Такие действия позволят обезопасить персональные данные от несанкционированного доступа третьих лиц", — комментирует заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова.

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

