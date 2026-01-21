16+
Общество

Семь рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре и области продолжается период ледостава. По поручению главы города Самары Ивана Носкова на городских водоемах увеличено число профилактических рейдов с участием сотрудников Управления гражданской защиты администрации города Самары, ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области и Поисково-спасательного отряда города Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В ежедневном режиме они обследуют берега, проводят беседы с рыбаками и отдыхающими, разъясняют правила поведения на льду и напоминают о мерах предосторожности.

"Погода с начала зимнего сезона остается неустойчивой, с перепадами температур. Из-за этого лед на Волге пока неокрепший: тонкий, рыхлый, пористый, с промоинами. Выходить на водоемы сейчас крайне опасно. Замерзшие реки редко оставляют шансы для спасения провалившемуся под лед взрослому человеку — при температуре 4-5 градусов можно продержаться в воде от силы минут пятнадцать. А дети особенно уязвимы: порог сопротивляемости детского организма еще ниже, ребенок быстро переохлаждается в воде, быстро устает. Прошу каждого быть ответственным: если среди ваших близких есть любители зимней рыбалки, убедите их отказаться от выхода на непрочный лед, объясняйте опасность игр на льду своим детям. Это может привести к необратимым последствиям", — сказал руководитель управления гражданской защиты администрации города Самары Евгений Вдовин.

С начала года пострадавших и погибших по причине выхода на лед водоемов Самары нет. Совместные рейды, в ходе которых жителям раздают памятки, а также проводят профилактические беседы с людьми разного возраста о возможных последствиях появления на льду в опасный период, правилах поведения и мерах безопасности, проходят вблизи Волги регулярно. С начала зимнего периода в Самаре проведено 27 рейдов и более 200 профилактических бесед, в том числе в образовательных учреждениях, роздано порядка 300 информационных памяток. В 2026 году 7 рыбаков уже получили предупреждение за незаконный выход на лед.

На спусках к рекам Волге и Самаре расставлены предупреждающие аншлаги "Переход (переезд) по льду запрещен".

"Для человека безопасным считается лед толщиной не менее 15 сантиметров. Но необходимо учитывать, что даже на одном водоёме толщина распределена неравномерно и в разных местах может существенно отличаться. Оценить прочность льда можно визуально по его цвету: прозрачный голубого, зеленого оттенков — прочный, белый — менее прочный, а серый, матово белый или желтоватый лёд — явный признак опасности. Также ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги — это может привести к мгновенному пролому", — рассказал начальник Поисково-спасательного отряда города Самары Александр Исаев.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на льду водоема или сами попали в аналогичную ситуацию и у вас есть возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС России по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

