В Самаре скончалась член областного отделения Союза журналистов Юлия Галочкина

Во вторник, 20 января, после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни член правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, главный редактор и издатель журналов "Самара и Губерния", "Леди-клуб" Юлия Галочкина.

Юлия Станиславовна Галочкина — выпускница Самарского государственного института культуры, более четверти века работала в журналистике и издательском деле. В 1999 г. основала областной журнал "Самара и Губерния", ставший визитной карточкой региона, с 2001 г. издавала журнал "Леди-клуб".

Как сообщили в региональном отделении Союза журналистов, с 2005 г. Юлия Галочкина была организатором ежегодного обучающего семинара для руководителей пресс-служб администраций муниципальных образований Самарской области "Роль пресс-служб и СМИ в формировании социального партнерства: власть — бизнес — общество". Как член правления Самарского филиала Российского фонда культуры, возглавляла секцию по вопросам участия граждан в сохранении культурных ценностей и развития деятельности в сфере культуры Совета НКО Самарской губернской думы.

Юлия Станиславовна — лауреат премии Самарского областного отделения Союза журналистов России "И мастерство, и откровение" им. Геннадия Шабанова за яркость в освещении жизни региона, 2019 г., победитель конкурсов "Женщина года Самарской области — 2002" и "Женщина года — 2013" г. о. Самара в номинации "Журналист". Неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами правительства, министерств и ведомств Самарской области, Самарской губернской думы, Российского фонда культуры, Общественной палаты РФ, депутатов Государственной думы ФС РФ, администраций муниципальных образований и предприятий региона, общественных и благотворительных организаций, творческих союзов и учреждений культуры, спортивных федераций и др.

"Юлия была талантливой, яркой личностью, умевшей вести за собой и заряжать оптимизмом. Последние несколько лет она боролась с тяжелой болезнью, но при этом не теряла жизнелюбие и веру в себя", — делятся коллеги.

Жизнь Юлии оборвалась в 55 лет.

Прощание состоится 22 января в 11:00 в Храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, по адресу Советской армии, 251-Б.