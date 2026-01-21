16+
Общество

В Самаре скончалась член областного отделения Союза журналистов Юлия Галочкина

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 20 января, после продолжительной тяжелой болезни ушла из жизни член правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, главный редактор и издатель журналов "Самара и Губерния", "Леди-клуб" Юлия Галочкина.

Юлия Станиславовна Галочкина  — выпускница Самарского  государственного института культуры, более четверти века работала в журналистике и издательском деле. В 1999 г. основала областной журнал "Самара и Губерния", ставший визитной карточкой региона, с  2001 г. издавала  журнал "Леди-клуб".

Как сообщили в региональном отделении Союза журналистов, с 2005 г. Юлия Галочкина была организатором ежегодного обучающего семинара для руководителей пресс-служб администраций муниципальных образований Самарской области "Роль пресс-служб и СМИ в формировании социального партнерства: власть — бизнес — общество".  Как член правления Самарского филиала Российского фонда культуры, возглавляла секцию по вопросам участия граждан в сохранении культурных ценностей и развития деятельности в сфере культуры Совета НКО Самарской губернской думы.

Юлия Станиславовна — лауреат премии Самарского областного отделения Союза журналистов России "И мастерство, и откровение" им. Геннадия Шабанова за яркость в освещении жизни региона, 2019 г., победитель конкурсов "Женщина года Самарской области — 2002" и "Женщина года — 2013" г. о. Самара в номинации "Журналист". Неоднократно награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами правительства, министерств и ведомств Самарской области, Самарской губернской думы, Российского фонда культуры, Общественной палаты РФ, депутатов Государственной думы ФС РФ, администраций муниципальных образований и предприятий региона, общественных и благотворительных организаций, творческих союзов и учреждений культуры, спортивных федераций и др.

"Юлия была талантливой, яркой личностью, умевшей вести за собой и заряжать оптимизмом. Последние несколько лет она боролась с тяжелой болезнью, но при этом не теряла жизнелюбие и веру в себя", — делятся коллеги.

Жизнь Юлии оборвалась в 55 лет.

Прощание состоится 22 января в 11:00 в Храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца, по адресу Советской армии, 251-Б.

