Предприниматели Самарской области могут стать участниками программы "Платформа роста"

На МСП.РФ стартовал второй набор в программу "Платформа роста" — совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов.

Предприниматели Самарской области могут присоединиться к уникальной возможности вывести свой бренд на новый уровень с помощью цифровой платформы Wildberries. Заявки для участия в отборе принимаются до 26 апреля 2026 года.

Самарская область присоединилась к "Платформе роста" в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен.

"Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта", — подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.

После подачи заявки и прохождения отбора предприниматели смогут пройти программу акселерации, на которой они получат навыки ведения бизнеса и работы с инструментами продвижения в цифровой среде, освоят механизмы повышения узнаваемости компании и ее продукции, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах.

фото: министерство экономразвития Самарской области

"Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров. Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Для участия в программе "Платформа роста" предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в подключенном к программе поддержки "Платформа роста" регионе, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.

"С самого начала обучение поразило своей структурированностью. Весь путь от начала и до конца был абсолютно понятным и прозрачным — только четкий, логичный маршрут, разбитый на модули. Видеосозвоны с представителями компании стали для меня ключевым элементом — мы могли вживую задать вопросы, разобрать кейсы из практики, получить персональную консультацию. Практические задания, симуляции рабочих ситуаций и чек-листы — вот главный результат этого обучения. Программа не просто дала мне новые знания, она дала мне инструменты для того, чтобы работать эффективнее, быстрее и качественнее", — поделился опытом участия в проекте Виталий Сылка, руководитель предприятия по производству мягких манекенов "ИМИНЕРА".

Всю поддержку, в том числе и в вопросах сбыта продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах "Мой бизнес", они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.