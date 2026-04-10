Предприниматели Самарской области могут стать участниками программы "Платформа роста"

На МСП.РФ стартовал второй набор в программу "Платформа роста" — совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов.
Предприниматели Самарской области могут присоединиться к уникальной возможности вывести свой бренд на новый уровень с помощью цифровой платформы Wildberries. Заявки для участия в отборе принимаются до 26 апреля 2026 года.
Самарская область присоединилась к "Платформе роста" в мае 2025 года, и стала десятым регионом, где проект был запущен.
"Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта", — подчеркнул тогда губернатор Вячеслав Федорищев.
После подачи заявки и прохождения отбора предприниматели смогут пройти программу акселерации, на которой они получат навыки ведения бизнеса и работы с инструментами продвижения в цифровой среде, освоят механизмы повышения узнаваемости компании и ее продукции, расширят возможности сбыта и географию продаж. Каждый участник получит комплексную экспертную поддержку на всех этапах.
"Производители получат доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров. Те компании, которые уже участвуют в программе, демонстрируют высокие темпы роста продаж и узнаваемости", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Для участия в программе "Платформа роста" предпринимателям необходимо соблюдать ряд требований: состоять в реестре субъектов МСП, иметь зарегистрированный товарный знак и работать под собственной торговой маркой, планировать продажу или уже продавать товары на Wildberries, производить товары в подключенном к программе поддержки "Платформа роста" регионе, продавать потребительские товары со сроком годности от 3 месяцев.
"С самого начала обучение поразило своей структурированностью. Весь путь от начала и до конца был абсолютно понятным и прозрачным — только четкий, логичный маршрут, разбитый на модули. Видеосозвоны с представителями компании стали для меня ключевым элементом — мы могли вживую задать вопросы, разобрать кейсы из практики, получить персональную консультацию. Практические задания, симуляции рабочих ситуаций и чек-листы — вот главный результат этого обучения. Программа не просто дала мне новые знания, она дала мне инструменты для того, чтобы работать эффективнее, быстрее и качественнее", — поделился опытом участия в проекте Виталий Сылка, руководитель предприятия по производству мягких манекенов "ИМИНЕРА".
Всю поддержку, в том числе и в вопросах сбыта продукции, региональные предприниматели могут получить в центрах "Мой бизнес", они работают в каждом городском округе Самарской области по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Полный перечень мер государственной поддержки размещен на едином портале mybiz63.ru.
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.