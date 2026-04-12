Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днем космонавтики

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил жителей региона с Днем космонавтики.
"Уважаемые жители Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем космонавтики! Для жителей Самарской области это особый праздник. Мы гордимся тем, что именно Самара все десятилетия освоения космоса остается крупнейшим центром ракетостроения. Жители нашего региона сыграли ключевую роль в первом полете человека в космос: на РКЦ "Прогресс" были изготовлены первые две ступени для гагаринской ракеты. Именно в нашем городе после исторического приземления Юрий Гагарин поведал человечеству, как прекрасна Земля из космоса. Сегодня мы гордимся тем, что наш земляк самарский космонавт Олег Кононенко установил абсолютный мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе 1111 дней", - сказал Геннадий Котельников.
Он напомнил, что уже несколько поколений жителей региона связаны с освоением Вселенной.
"Особые слова поздравления - ветеранам РКЦ "Прогресс". Здесь работали легендарные конструкторы, инженеры, испытатели, ученые, космонавты. И сегодня предприятие сохраняет конкурентоспособные позиции в мировом ракетостроении, выступая гарантом качества пусковых кампаний, внося весомый вклад в обороноспособность нашей страны", - подчеркнул председатель Самарской губернской думы.
"Ракетно-космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета нашей страны, повышения качества жизни людей во всех регионах России", - подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин.
Эту важную задачу, помимо РКЦ "Прогресс", поступательно выполняют коллективы таких крупнейших промышленных предприятий, как "ОДК-Кузнецов", "ТЯЖМАШ" и другие.
"Как отметил губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев, регион успешно решает образовательные и кадровые задачи для ракетно-космической отрасли. В том числе благодаря такому флагману, как Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева, продуктивно готовящий грамотных специалистов и инженеров, ученых для покорения космоса. Уверен, Самара всегда будет крупнейшей космической столицей! Искренне желаю работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, неиссякаемых сил и энергии! А нашей стране - лидерских позиций в освоении космоса!" - поздравил Геннадий Котельников.
