74‑летняя пенсионерка из Самарской области найдена после суток блуждания в лесной чаще

В Самарской области завершены поиски 74‑летней жительницы с. Новодевичье, заблудившейся в Шигонском лесу, сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".
В ночь с 10 на 11 апреля в лесу у с. Новодевичье в Шигонском районе пропала местная жительница. Она ушла на прогулку со своим псом и исчезла.
В субботу, 11 апреля, утром был организован выезд добровольцев отряда "ЛизаАлерт" на место происшествия. Несмотря на дождь и утренний туман, в поисках участвовали 52 человека из разных городов Самарской области. Вместе с полицией, лесниками и неравнодушными жителями поселка они прочесывали лес. Старушка почти сутки была одна в дикой природе.
Операция завершилась успешно. В 16:10 пенсионерка и ее пес были найдены живыми. Волонтеры доставили их домой.
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках