74‑летняя пенсионерка из Самарской области найдена после суток блуждания в лесной чаще

В Самарской области завершены поиски 74‑летней жительницы с. Новодевичье, заблудившейся в Шигонском лесу, сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В ночь с 10 на 11 апреля в лесу у с. Новодевичье в Шигонском районе пропала местная жительница. Она ушла на прогулку со своим псом и исчезла.

В субботу, 11 апреля, утром был организован выезд добровольцев отряда "ЛизаАлерт" на место происшествия. Несмотря на дождь и утренний туман, в поисках участвовали 52 человека из разных городов Самарской области. Вместе с полицией, лесниками и неравнодушными жителями поселка они прочесывали лес. Старушка почти сутки была одна в дикой природе.

Операция завершилась успешно. В 16:10 пенсионерка и ее пес были найдены живыми. Волонтеры доставили их домой.