В Красноглинском районе Самары эвакуировали школу

В понедельник, 13 апреля, в п. Управленческий Красноглинского района Самары прошла экстренная эвакуация школы №127 (улица Академика Кузнецова, 7).

По сигналу пожарной сигнализации учащихся и сотрудников вывели из здания.

Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Самарской области, срабатывание сигнализации оказалось ложным. Пострадавших нет.