В Самаре возбудили дело после инцидента с ребенком в трамвае

В Самаре следственные органы устанавливают обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего и водителя трамвая. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Инцидент получил огласку после выхода сюжета на федеральном телеканале, вызвавшего широкий общественный резонанс." Согласно имеющимся данным, водитель трамвая применил в отношении несовершеннолетнего пассажира физическое воздействие и принудительно высадил его из транспортного средства", - отмечают в СУ СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, пассажиров и водителя, изучают документы перевозчика.
