В Самарской области из реки извлекли тело мужчины

Во вторник, 14 апреля, на водных объектах региона зарегистрировано одно происшествие, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
В Богатовском районе, в акватории р. Кутулук неподалеку от с. Арзамасцевка, было обнаружено и извлечено тело погибшего 70-летнего мужчины.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
