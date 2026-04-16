Расследование дела о долгострое в Тольятти поставлено на контроль главы СК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о нарушении прав дольщиков в Тольятти, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Поводом стало обращение жительницы региона в информационный центр СК РФ. Женщина рассказала, что вместе с супругом купила в 2023 г. квартиру в строящемся доме на ул. Гидротехнической в микрорайоне Шлюзовой. Строительство объекта началось еще в 2008 г., а сроки сдачи, запланированные на 2023 г., неоднократно переносились. Дом до сих пор не введен в эксплуатацию, а многочисленные жалобы в разные инстанции результата не дали.

После общественного резонанса уголовное дело по данному факту расследуется в СУ СК России по Самарской области с июня прошлого года.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Павлу Олейнику ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о проделанной работе по восстановлению нарушенных прав участников долевого строительства. Сообщается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

