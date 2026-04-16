В Самаре угарным газом отравился подросток

В среду, 15 апреля, в квартире многоквартирного дома на ул. Мориса Тореза в Советском районе Самары от отравления угарным газом пострадал 16-летний подросток. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
"После осмотра медработниками пострадавшего направили на амбулаторное лечение. Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования", — отмечается в сообщении.
Всего с начала 2026 г. в Самарской области произошло 17 случаев отправления угарным газом. Пострадали 37 человек, включая 22 ребенка.
Последние комментарии
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках