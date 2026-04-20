Суд наказал жителя Самарской области штрафом за фиктивную инвалидность и посредничество во взяточничестве

Житель региона, имея связи в медицинских учреждениях региона, незаконно оформил статус инвалида III группы, чтобы получать страховую пенсию и средства реабилитации. Об этом сообщает Специализированный отдел судебных приставов по Самарской области.

Гражданин пользовался социальными выплатами в течение 3 лет и 4 месяцев .

Кроме того, он выступил посредником в передаче взяток для оформления фиктивной инвалидности еще трем своим близким — жене, сестре и другу. Стоимость "услуги" составляла 150 тыс. руб. с человека.

После раскрытия правоохранителями преступной схемы гражданин добровольно возместил ущерб Фонду пенсионного и социального страхования. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 740 тыс. руб. за посредничество взяточничестве.

После того как судебный пристав вынес постановление об ограничении выезда за границу, виновником штраф был полностью погашен.