Ошибка в свидетельстве о рождении чуть не лишила дочь погибшего бойца положенных денег

Прокуратура Красноярского района Самарской области помогла несовершеннолетней дочери погибшего на СВО военнослужащего получить положенную ей социальную выплату, сообщает региональное ведомство.

Изначально после гибели мужчины его дочь получила 1,3 млн рублей, а социальная выплата в размере более 3 млн рублей была зарезервирована за лицом, значащимся в свидетельстве о рождении военного как отец.

Однако проверка прокуратуры выявила неожиданную деталь: этот человек не имел отношения к семье, так как при регистрации ребенка мать военнослужащего указала вымышленные данные об отце, поскольку воспитывала сына одна.

После прокурорской проверки документы скорректировали, и положенная сумма в размере более 3 млн руб. была перечислена на счет дочери погибшего.