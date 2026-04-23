Ошибка в свидетельстве о рождении чуть не лишила дочь погибшего бойца положенных денег

Происшествия

Ошибка в свидетельстве о рождении чуть не лишила дочь погибшего бойца положенных денег

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Прокуратура Красноярского района Самарской области помогла несовершеннолетней дочери погибшего на СВО военнослужащего получить положенную ей социальную выплату, сообщает региональное ведомство.

Изначально после гибели мужчины его дочь получила 1,3 млн рублей, а социальная выплата в размере более 3 млн рублей была зарезервирована за лицом, значащимся в свидетельстве о рождении военного как отец.

Однако проверка прокуратуры выявила неожиданную деталь: этот человек не имел отношения к семье, так как при регистрации ребенка мать военнослужащего указала вымышленные данные об отце, поскольку воспитывала сына одна.

После прокурорской проверки документы скорректировали, и положенная сумма в размере более 3 млн руб. была перечислена на счет дочери погибшего.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

