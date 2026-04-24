Полиция проводит проверку по факту получения денег в морге Новокуйбышевска

Сотрудники МВД выясняют детали деятельности Новокуйбышевского морга.
В апреле в соцсетях уже было опубликовано видео, на котором санитар ведет переговоры с родственниками умершего о деньгах, а затем тянется рукой к протянутым наличным. Но, заметив, что его снимают на телефон, убирает руку.
Кроме того, было опубликовано видео получения денег другим санитаром от родственников умершего, предположительно, в том же морге. "Наличку" санитар положил в карман.
Как пояснили на текущей неделе журналисту Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области, полиция проводит проверку. Кроме того, внутренняя проверка назначена в Новокуйбышевской горбольнице.
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц