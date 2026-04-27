Аферисты выманили миллион у 84‑летней жительницы Самары

Пенсионерка лишилась более миллиона рублей, которые она копила всю жизнь, из‑за телефонных мошенников, сообщает Облглавк.

По данным правоохранителей, злоумышленники несколько дней звонили женщине на стационарный телефон, выдавая себя за госслужащих. Под предлогом декларирования средств, ссылаясь на якобы действующие нормы законодательства, они убедили жертву перевести деньги через банкомат.

О том, что ее обманули, пенсионерка узнала от родственников и сразу обратилась в полицию.