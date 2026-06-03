ФНС: импортеры на месяц освобождаются от внесения обеспечительных платежей в СПОТ

Импортеры на месяц (с 1 по 30 июня 2026 года) освобождаются от уплаты обеспечительного платежа в рамках системы СПОТ. Переходный период устанавливается для товаров, ввозимых из Армении, Казахстана и Киргизии. Для Беларуси данное освобождение действует до 1 ноября. Соответствующее решение принято постановлением правительства от 29 мая 2026 года № 641, сообщили в ФНС.

Указанное освобождение позволит сделать адаптационный период к широкому применению СПОТ более комфортным. Таким образом, для ввоза с 1 июня импортеры должны будут только формировать документы о предстоящей поставке и получать QR-коды для последующей передачи перевозчикам.

Напоминаем, что с 1 июня запускается в промышленную эксплуатацию система СПОТ. Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров регулирует ввоз товаров из стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии) автомобильным транспортом.

В рамках системы импортеры должны будут сообщать о планируемой поставке через информационную систему ФНС России (сервис заявителя либо по ТКС), внося в нее сведения о грузе и транспорте (при ввозе с 1 июня 2026 года), а также вносить обеспечительный платеж до ввоза товара (при ввозе с 1 июля 2026 года). После этого система формирует QR-код, который направляется импортеру. При пересечении границы Российской Федерации сотрудники таможенных органов проводят контроль валидности QR-кода, а также сверяют сведения, заявленные в товаросопроводительных документах, с документом о предстоящей поставке товаров.

Система позволяет контролировать импортируемые из стран ЕАЭС товары до пересечения российской границы. Принцип работы СПОТ строится на минимизации рисков взаимодействия с техническими компаниями. Залог в виде обеспечительного платежа за товар по достижении им адресата и принятия товара на учет в дальнейшем учитывается в декларации по косвенным налогам, уменьшая обязательства по косвенным налогам на сумму обеспечительных платежей.

Внедрение СПОТ гарантирует добросовестным импортёрам конкурентное преимущество перед теми, кто пользуется серыми схемами при ведении бизнеса, за счет большей прозрачности процедуры импорта из стран ЕАЭС. Это способствует формированию честной конкурентной среды и повышению защищенности потребительских прав граждан за счет четкой идентификации поставщика.