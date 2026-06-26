На место исчезнувшего главы ТФОМС назначен участник СВО

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области (ТФОМС) возглавил участник СВО и бывший первый замминистра здравоохранения Воронежской области Олег Минаков.

Олегу Минакову 52 года. В 1998 г. окончил Воронежский государственный медуниверситет им. Н. Н. Бурденко по специальности "Хирургия". В 2009 г.защитил кандидатскую на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В 2012 году занял должность заместителя глаавврача по хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1. Далее работал в системе здравоохранения Воронежской области, в том числе — минздраве. СМИ Воронежской области писали, что Минаков ушел на СВО с должности первого замминистра здравоохранения региона.

Минаков — не единственный, кто прибыл в структуры власти Самарской области из Воронежа. В Воронежской области раньше работал и нынешний председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

ТФОМС Самарской области ранее лишился руководителя при странных обстоятельствах. Глава Фонда Владислав Романов просто пропал, в потом был объявлен в розыск. Сам Романов через адвоката периодически обжалует решение о возбуждении в отношении него уголовного дела или другие действия следствия. Незадолго до исчезновения Романова появились данные о возможных нарушениях в ТФОМС — например, о "мертвых душах". Информацию о вероятных нарушениях озвучил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Позже в УФСБ по Самарской области рассказали подробности возбужденного в отношении Романова и его предполагаемых подельников уголовного дела.