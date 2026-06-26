На место исчезнувшего главы ТФОМС назначен участник СВО

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области (ТФОМС) возглавил участник СВО и бывший первый замминистра здравоохранения Воронежской области Олег Минаков.
Олегу Минакову 52 года. В 1998 г. окончил Воронежский государственный медуниверситет им. Н. Н. Бурденко по специальности "Хирургия". В 2009 г.защитил кандидатскую на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В 2012 году занял должность заместителя глаавврача по хирургии Воронежской областной клинической больницы № 1. Далее работал в системе здравоохранения Воронежской области, в том числе — минздраве. СМИ Воронежской области писали, что Минаков ушел на СВО с должности первого замминистра здравоохранения региона.
Минаков — не единственный, кто прибыл в структуры власти Самарской области из Воронежа. В Воронежской области раньше работал и нынешний председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.
ТФОМС Самарской области ранее лишился руководителя при странных обстоятельствах. Глава Фонда Владислав Романов просто пропал, в потом был объявлен в розыск. Сам Романов через адвоката периодически обжалует решение о возбуждении в отношении него уголовного дела или другие действия следствия. Незадолго до исчезновения Романова появились данные о возможных нарушениях в ТФОМС — например, о "мертвых душах". Информацию о вероятных нарушениях озвучил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Позже в УФСБ по Самарской области рассказали подробности возбужденного в отношении Романова и его предполагаемых подельников уголовного дела.
"В 2025 году в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность бенефициаров ООО "АРК", ООО "МК ЮТА" и ООО "МК Универсал-ОРТО", а также руководителя ТФОМС Самарской области, причастных к мошенничеству. Установлено, что указанные лица вступили в сговор с представителями ГКУ СО "Самарафармация" и министерства здравоохранения Самарской области с целью хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования", — сообщали в ФСБ.
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"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.