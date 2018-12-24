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Преступления Происшествия

Экс-начальницу почтового отделения будут судить за хищение пенсий

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Закончено следствие по делу 52-летней экс-начальницы одного из тольяттинских отделений ФГУП "Почта России" Ольги Б. Женщина обвиняется в четырех эпизодах присвоения чужого имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и четырех фактах служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ), рассказала корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя Центрального межрайонного следственного отдела по городу Тольятти СК РФ Наталья Ангипова.

По версии следствия, Ольга Б. решила поправить свое материальное положение за счет пожилых людей, которым разносили пенсии почтальоны их отделения.

Женщина вносила в документы сведения о том, что пенсии она выдавала людям лично, расписывалась за них о получении денег, потом забирала эти суммы наличными из кассы и тратила по своему усмотрению.

Четыре зафиксированные в уголовном деле однотипные преступления Ольга Б. совершила с 20 декабря 2016 г. по 10 мая 2017 года. Всего она присвоила 118 тыс. рублей.

17 мая 2017 г. руководитель отделения уволилась с работы. Однако со временем пропажа пенсий обнаружилась, что привело к возбуждению уголовного дела.

"Во время следствия женщина полностью признала свою вину во всех инкриминируемых преступлениях. Сейчас обвинительное заключение уже утверждено прокурором, и материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд", - пояснила Наталья Ангипова.

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