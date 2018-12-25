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ЖКХ и благоустройство Общество

Ветераны труда и труженики тыла получат компенсацию за "мусорный" тариф

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров представил законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области". Информация об этом стала известна на заседании Самарской губдумы 24 декабря.

Закон направлен на сохранение и установление права отдельных категорий граждан на компенсацию платы за обращение с ТКО в составе коммунальных услуг.

В частности, этот проект подготовлен для региональных льготников — ветеранов труда, реабилитированных и репрессированных граждан, тружеников тыла, отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. Для федеральных льготников (инвалидов, участников ВОВ, граждан, пострадавших от техногенных катастроф) такой закон уже есть.

Напомним, с 1 января 2019 г. утвержден региональный оператор по обращению с ТКО — "Экостройресурс". Услуга по транспортировке и утилизации мусора перешла из статуса "жилищной" в "коммунальную".

Тариф — 598,16 руб. за 1 куб. м, жителям области такая услуга обойдется в среднем в 117 руб. на человека.

Проект закона затрагивает интересы около 350 тыс. жителей Самарской области.

Министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова отметила, что эта мера соцподдержки впервые появится у многодетных семей и специалистов ветслужбы. Для многодетных семей это будет особенно важно в случае, когда расчет будет производиться на каждого члена семьи (для проживающих в муниципальных районах).

Планируется, на что реализацию законопроекта в следующем году из облбюджета потребуются дополнительные 230 млн рублей.

Проект рекомендован депутатами к принятию.

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