Тольяттинский предприниматель пойдет под суд за кражу более 20 тонн подсолнечного масла

В Татарстане будут судить бизнесмена из Самарской области, обвиняемого в хищении сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего тольяттинского предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в мае–июне 2017 г. фигурант дела похитил нерафинированное подсолнечное масло, принадлежащее казанской фирме. При этом злоумышленник подделал и направил на электронный адрес предприятия-поставщика платежное поручение, подтверждающее факт оплаты.

Фактически отгрузка готовой продукции происходила со склада завода по переработке семян подсолнечника в Безенчуке. Похитив там более 20 тонн масла стоимостью свыше 880 тыс. руб., злоумышленник перепродал его другому казанскому предприятию за 754 тыс. рублей.

Аналогичным образом предприниматель попытался похитить с того же предприятия еще 60 тонн подсолнечного масла на общую сумму свыше 2,6 млн рублей. Однако получить и вывезти продукцию со склада ему не удалось, так как факты подделки платежных документов и отсутствия оплаты предыдущей поставки были обнаружены и пресечены.

Свою вину мужчина полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшим заявлен гражданский иск о взыскании причиненного преступлением ущерба. В целях его возмещения следствием наложен арест на расчетные счета обвиняемого. Уголовное дело будет направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.