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Суды Происшествия

Врачу, требовавшему деньги с пациентки, запретили лечить людей и дали условный срок

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске вынесли приговор хирургу, который требовал с пациентки 50 тыс. руб. за операцию.

"Суд квалифицировал его действия как мошенничество и назначил три года лишения свободы условно с лишением права заниматься врачебной деятельностью на два года", - рассказала старший помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Ульяна Кудинова.

Напомним, судили в Чапаевске 53-летнего Александра Нагогу. Он раньше работал хирургом травматологического отделения ГБУЗ СО "Чапаевская центральная городская больница".

Как сообщали силовики, в начале декабря 2017 г. Нагога должен был провести операцию женщине, поступившей с переломом руки. Медик подошел к дочери пациентки и сказал, что сделает операцию качественно и на новом оборудовании, если та даст ему 50 тыс. рублей. При этом он сказал, что при бесплатной операции даже не поставит фиксирующий стержень.

Женщина обратилась в ФСБ. После получения денег врача задержали с поличным.

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