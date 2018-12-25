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Преступления Происшествия

Задержаны подозреваемые в организации канала поставки наркотиков в Сызрань

СЫЗРАНЬ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, в ноябре 2018 г. сотрудники их ведомства узнали, что житель Сызрани К. организовал канал поставки наркотиков.

28 ноября мужчину задержали при перевозке очередной партии запрещенного вещества. С ним в машине был житель Сызрани В., которого тоже задержали.

В машине и дома у К. оперативники изъяли более 400 г героина. Уголовное дело квалифицировали по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

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