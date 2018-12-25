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Газовая отрасль ТЭК

80 км сетей "Газпром газораспределение Самара" прошли экспертизу промышленной безопасности

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодная техническая диагностика обязательна для всех газопроводов, отслуживших 40 лет. На территории присутствия газопроводов ООО "Газпром газораспределение Самара" такую процедуру проходят все сети. Сначала без вскрытия техники осматривают состояние изоляционного покрытия и, если обнаруживается неполадка, грунт вскрывают и проводят визуальный осмотр состояния трубы, изоляции, всех технических характеристик. В результате эксперты компании делают вывод о том, сколько еще времени может прослужить газопровод. Само заключение регистрируется в Ростехнадзоре.

Фото: Фото предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

"Регулярная диагностика трубопроводов позволяет нам экономить бюджет материнской компании, - рассказал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких. - К примеру, в этом году результатом экспертизы, которую провели наши сотрудники, стало продление срока эксплуатации различных трубопроводов от одного года до пяти лет. Теперь мы планируем дальнейшую эффективную работу по обеспечению безопасной эксплуатации газопроводов на этих участках".

Кроме самих газопроводов, промышленную экспертизу прошли также шесть пунктов редуцирования газа. В следующем году диагностическое обследование ожидает более 100 км сетей, принадлежащих компании.

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